Фатех Джахрами увидел свет в феврале 2023 года, и практически сразу началась борьба малыша за жизнь.

Недавно врачи поставили ребенку тяжелый диагноз — мышечная атрофия СМА. Это серьезное заболевание, характеризующееся

развитием прогрессирующей мышечной слабости и требующее немедленного вмешательства.

Для того, чтобы вернуть десятимесячного Фатеха к здоровой жизни, необходимо провести курс лечения с использованием препарата «Золгенсма». Это — одно из самых дорогих лекарств в мире.

Как рассказала в беседе с # мама Фатеха Айгюн ханум, этот препарат вводится в Бостонской детской больнице в США и стоит 3 672 000 манатов (2 160 000 долларов США).

«Золгенсма – один из самых дорогих препаратов в мире, который даст шанс на жизнь нашему малышу», — говорит отчаявшаяся мама малыша.

К огромному сожалению, семья Фатеха не в состоянии в одиночку покрыть все расходы на лечение.

«Наши возможности собрать необходимую сумму ограничены. Время играет против нас — каждый день мы теряем частичку нашего ребенка в борьбе за его жизнь. На данный момент мы смогли собрать всего 9% от нужной суммы. Этот процент — лишь небольшая часть. Мы верим в силу добрых сердец и надеемся, что неравнодушные люди присоединятся к нашей кампании, чтобы дать нашему Фатеху шанс на светлое будущее», — говорит Айгюн ханум.

Номер телефона мамы Фатеха Айгюн ханум:

+994 51 570 51 95‬