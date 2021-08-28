Поставленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель охвата вакцинацией от коронавируса к концу сентября не менее 10 процентов населения всех стран мира является вполне достижимой, и в продвижении к ней достигнут прогресс.

Об этом заявил в Женеве на брифинге для представителей стран — членов ВОЗ ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Наша 10-процентная цель все еще достижима, однако только в том случае, если все страны-члены будут работать вместе, проявляя солидарность», — отметил он. Генеральный директор в этой связи обратил внимание на позитивные результаты в продвижении к этой цели. «Мы добиваемся прогресса, — констатировал Гебрейесус. — Уже 140 стран вакцинировали не менее 10 процентов своего населения».

Глава ВОЗ напомнил о том, что «глобальная цель состоит в оказании поддержки каждой стране в вакцинации по меньшей мере 10 процентов ее населения к концу сентября, не менее 40 процентов к концу года и 70 процентов населения планеты к середине будущего года». Он назвал «неприемлемым» тот факт, что «во многих частях мира» уровень вакцинации от коронавируса составляет менее двух процентов. «Вот почему мы призвали установить глобальный мораторий на бустерные дозы по крайней мере до конца сентября», — резюмировал Гебрейесус.

По данным ВОЗ, всего с начала пандемии зарегистрировали 214 468 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 4 470 969 человек. По состоянию на 25 августа в мире было сделано 4 953 887 422 прививки от коронавируса.