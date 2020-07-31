ВОЗ дала правительству Азербайджана рекомендации по борьбе с коронавирусом

«Сегодня утром мы провели встречу в Кабинете министров».

Как сообщает АПА, об этом на онлайн пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что на встрече были даны определенные рекомендации правительству по борьбе с коронавирусом: «Отчет миссии будет готов через несколько недель. Данный документ будет содержать подробное описание оценки, информацию и рекомендации ВОЗ в связи с оказанием дополнительной помощи в нужный момент».

| 2020-07-31T15:32:27+04:00 31 июля 2020, 15:37|12345 (Пока оценок нет)
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