116 стран мира отстают от графика вакцинации, позволяющего достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели — охватить прививками от коронавируса не менее 70% населения в каждом государстве к середине 2022 года.

Oб этом заявил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в некоторых странах широкий охват населения вакцинацией в сочетании с менее тяжелым протеканием болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, чем при инфицировании другими штаммами, «является движущей силой для ложного нарратива, что пандемия закончилась». В то же время «низкий охват вакцинацией и низкие темпы тестирования в других странах создают идеальные условия для появления новых вариантов коронавируса».

По словам Гебрейесуса, человечество способно «взять пандемию под контроль в этом году», однако оно сталкивается с «растущим риском» упустить эту возможность.