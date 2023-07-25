Правительство приняло решение о продлении сроков восстановления Крымского моста, поврежденного после подрывов осенью 2022 и летом 2023 года. Теперь работы по восстановлению моста будут выполняться до 31 декабря 2023 года, говорится на официальном сайте правовой информации.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявлял о намерении восстановить двустороннее движение автомобилей по одной стороне моста к 15 сентября, а по другой — к 1 ноября. Он признал, что не получится восстановить мост так же быстро, как после первого удара в октябре прошлого года, так как один 600-тонный пролет был полностью разрушен.

«Будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты», — полагает он. /moscowtimes.ru/