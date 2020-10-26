Воспитывая патриотов: подвиг героев освободительной войны в Карабахе должен найти отражение в новых учебниках

Отечественная война, в результате которой от оккупации Арменией освобождаются азербайджанские земли, объединила всю нашу страну. Азербайджанский народ демонстрирует солидарность, единство и патриотизм. Многие готовы пойти добровольцами на фронт, другие оказывают посильную помощь армии в тылу.

Большая роль в военно-патриотическом воспитании принадлежит школе, и учителя — одни из тех, кто прививают подрастающему поколению любовь к Родине, желание отстаивать ее интересы, сражаться за свою землю, быть ее достойными гражданами.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов заявил # о том, что военно-патриотическое воспитание — одна из основных форм воспитания подрастающего поколения.

«Отрадно видеть, что граждане нашей страны объединены в патриотическом порыве. Во многом это заслуга педагогов, которые во время занятий стараются воспитывать учащихся в духе патриотизма. Важен и личный положительный пример учителей, ведь среди работников образования немало тех, кто вызвались добровольцами на фронт, стремясь внести свой вклад в освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации», –подчеркнул он.

По его словам, учащиеся средних учебных заведений присоединяются к различным акциям в поддержку наших доблестных военнослужащих, в частности пишут солдатам письма на фронт с добрыми пожеланиями.

Минобразования Азербайджана приступило также к реализации нового проекта «Известные учителя Карабаха», в рамках которого будет представлена информация об известных лицах, родившихся в Карабахе и занимавшихся в свое время педагогической деятельностью.

Эксперт отметил, что важно, чтобы дух патриотизма присутствовал не только во время войны, а всегда. Надо привлекать к военно-патриотическому воспитанию Родительский Комитет, проводить различные внеклассные мероприятия, подобные зарницам, популярным в советское время. Напомним, что зарница — это военно-спортивная игра в СССР. Суть ее заключалась в том, что школьники делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Зарница в Советском Союзе являлась частью системы начальной военной подготовки школьников.

Нужно, как говорит Исрафилов, еще больше внимания уделить обучению военному делу, оборудовав соответствующие кабинеты всем необходимым.

Он подчеркнул, что президент страны Ильхам Алиев не раз говорил о важности военно-патриотического воспитания молодежи. И в последние годы этому вопросу стали уделять должное внимание, что дало желаемые результаты. Уровень патриотизма среди азербайджанской молодежи высок.

«Одно время в учебном процессе уделяли повышенное внимание обучению, тогда как воспитательные моменты оставались в стороне. Сейчас эти две составляющие более сбалансированы»,–считает Исрафилов.

Однако в учебниках по истории все же сейчас больше внимания уделяется сумме знаний, а не воспитанию.

«Если брать советское время, то, например, при описании блокады Ленинграда во время Второй мировой войны, тогда уделяли внимание не только сухим цифрам, но и рассказывали о подвиге блокадников. Скажем, о том, что даже когда машины с хлебом переворачивались, еле державшиеся на ногах от голода люди, не бросались собирать хлеб для себя, а клали его обратно в машину, чтобы та довезла его до магазинов. И там они уже получали свой крошечный паек, отстояв очередь. Затрагивало струны души и описание судьбы генерала Карбышева, который не перешел на сторону нацистов, и они превратили его в ледяную статую, облив водой на морозе. Такие примеры мужества воспитывают молодежь в духе патриотизма куда лучше, чем одни голые факты»,–подчеркнул эксперт.

Нам, по словам Исрафилова, после освобождения наших земель от оккупации, необходимо будет составить новые учебники истории, в которых будут отображены события, идущей сейчас Отечественной войны. И в них необходимо будет уделить особое внимание героизму азербайджанских солдат, офицеров, мирного населения. Подрастающее поколение должно знать, какой ценой достался возврат наших земель, помнить и чтить своих героев, чей подвиг станет для них лучшим примером любви к Отчизне.