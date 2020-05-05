Вопрос открытия метро прояснится после 11 мая

Вопрос открытия Бакинского метро будет рассмотрен после 11 мая.
По данным Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, этот вопрос зависит от степени предотвращения коронавирусной инфекции.
«Ситуация будет вновь обсуждаться 11 мая. Если будут положительные результаты в деле предотвращения заболевания, дата открытия метрополитена станет известна. То есть этот вопрос прояснится после 11 мая»,- сказал он.