Вопрос о кредитах военнослужащих будет поднят в Милли Меджлисе

В Великобритании во время Второй Мировой войны правительство Уинстона Черчилля заморозило банковские долги военнослужащих. В течение всей войны банки не имели права взимать кредиты с военнослужащих. Этот запрет был снят только после окончания II мировой войны.

С возобновлением боевых действий в Карабахе в Азербайджане была объявлена частичная мобилизация. Очень много людей, не дожидаясь призыва, добровольцами ушли на фронт.

У многих из них на гражданке остались семьи, а …также банковские кредиты.

Как поведут себя наши банки? Собираются ли вводить какие – либо льготы в отношении тех, кто в армии и в данный момент защищает территориальную целостность нашей страны?

Как сообщила нам глава пресс- службы Ассоциации банков Азербайджана Хаяла Аллахвердиева, азербайджанские банки не вводили никаких льгот в отношении военнослужащих.

# решило выяснить позицию и самих банков.

«Если наш банк примет какое – либо решение по данному вопросу мы обязательно распространим пресс- релиз и сообщим об этом общественности. Пока никакого решения по этому вопросу не существует», — заявила представитель AF bank.

Льготы в отношении военнослужащих – должников не введены ни в Nikoilbank, который был недавно переименован в “Yelobank”, ни в «Kapitalbank», ни в Международном банке. Об этом нам заявили представители этих банков.

Только в банке «Respublika» заявили, что в отношении военнослужащих, которые являются клиентами этой кредитной организации, введены льготы. К сожалению, представитель банка не объяснил, какие конкретно.

По мнению независимого депутата Вахида Ахмедова, банки или должны полностью закрыть кредиты, выданные военнослужащим, или хотя бы не требовать их возвращения во время ведения боевых действий. «Этот вопрос нужно обязательно поднять в Милли Меджлисе», — считает депутат.