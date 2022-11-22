Власти Испании выдали россиянам более 108,8 тыс. шенгенских виз на фоне войны в Украине. Это в три раза больше, чем в прошлом году, пишет Bloomberg со ссылкой на данные испанского МИДа.

По какой причине количество выданных краткосрочных виз резко выросло, представитель МИДа уточнять не стал. Вместе с тем общее число выданных Испанией документов все еще ниже уровня, который был до пандемии коронавируса.

Благодаря испанским визам россияне стали чаще ездить в ЕС, несмотря на полный запрет на полеты российских самолетов в страны союза. По словам одного европейского дипломата, запрет на въезд россиян с шенгенскими визами в страны Восточной Европы, в том числе страны Балтии, Польшу и Чехию, «может побудить некоторых направиться в Западную Европу».

В сентябре ЕС в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в европейские страны приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме. Это привело к подорожанию визового сбора с 35 до 80 евро, увеличению количества требуемых документов и срока их рассмотрения с 15 до 45 дней. Кроме этого, туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет.

Полностью въезд для граждан России, даже с шенгенскими визами, закрыли Польша, Эстония, Латвия и Литва. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила ограничения необходимостью «охраны общественного порядка и безопасности».

По состоянию на 1 сентября 2022 года шенгенские визы были у 963 тыс. россиян. Уже выданные визы ЕС не аннулировал и не прекратил их действие. До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС выдавали шенгенские визы. В 2019 году визы получили около 4 млн россиян, тогда как граждане Китая получили только 3 млн, а жители Индии – 1 млн. (moscowtimes.ru)