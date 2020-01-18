Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Боренков рассказал, что боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» с вечера 16 января пытались прорвать позиции правительственных сил в районе нескольких населенных пунктов провинции Идлиб и Алеппо. ВС Сирии удержали занимаемые позиции.
«При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один «джихад-мобиль», — сказал он.

| 2020-01-17T22:44:48+00:00 18 января 2020, 07:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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