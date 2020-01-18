Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Боренков также сообщил, что 17 января боевики с использованием БПЛА нанесли удар по позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо. Двое сирийских военных погибли, еще четверо получили ранения. Всего в столкновениях с боевиками за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 сирийских военных.