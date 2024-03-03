В Ингушетии силовики вступили в перестрелку с неизвестными, которые забаррикадировались в жилом многоэтажном доме в Карабулаке 2 марта. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что речь идет о «группе бандитов», которая собиралась «совершить резонансные преступления террористической направленности». При попытке задержания они открыли огонь. В городе ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Днем 3 марта НАК отчитался об уничтожении шестерых боевиков. Их личности предварительно установлены. По данным ведомства, они «являлись приверженцами» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и «были причастны к ряду преступлений, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года». Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.

Телеграм-канал «112» пишет, что боевики входили в террористическую группу, которая финансировалась из-за рубежа. Источники утверждают, что они планировали совершить несколько терактов в людных местах.