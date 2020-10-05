Вооруженные силы Армении намеренно берут на прицел гражданскую инфраструктуру

Вооруженные силы Армении целенаправленно и умышленно берут на прицел гражданских лиц и инфраструктуру АР. Об этом на брифинге 5 октября заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что на данный момент в результате обстрела армянами населенных пунктов нашей страны убиты 24 и ранения получил 121 мирный житель.

«Кроме того, нанесен серьезный ущерб более чем 300 жилым домам и другим гражданским объектам», — добавила Л.Абдуллаева.

Она подчеркнула, что представители армянского МИД и другие официальные лица этой страны утверждают, что якобы Армения не вела обстрел территории Азербайджана.

«Однако точные факты, имеющиеся в распоряжении азербайджанской стороны, указывают на то, что территория Азербайджана обстреливается из армянских городов Горуса, Сисьяна, Берда, Джермука и Вардениса. Эти факты были собраны при участии зарубежных и местных экспертов и направлены в международные структуры», — сказала представитель МИД.