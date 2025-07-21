Израиль пытается развязать гражданскую войну в Сирии и вытеснить Турцию из региона. Об этом пишет газета Hürriyet.

Авторы публикации подчеркивают, что Израиль не устраивает влияние Турции на Сирию.

«Главная цель Израиля — Турция. Израилю не нужна Турция, которая эффективно действует в Сирии и Ливане. Он хочет развязать гражданскую войну и вытеснить Турцию из Сирии», — говорится в материале.

Отмечается, что Израиль может действовать через Рабочую партию Курдистана (партия запрещена в Турции. — «Газета.Ru») на севере Сирии. При этом Турция «срывает каждый шаг Израиля на местах».