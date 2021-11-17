Председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу поделился редкими фотографиями событий, начавшихся в Баку 17 ноября 1988 года. Снимки сделаны известным азербайджанским фотографом Фаридом Ашрафоглу, сообщает #:

«День 17 ноября стал началом всего. Что мы только не увидели, что мы только не услышали. Эти кадры раскрывают лишь часть той истории, которая хранится в архивах Объединения фотографов Азербайджана», — написал М.Гасаноглу.

Снимки, сделанные фотографом на площади Свободы (Азадлыг) демонстрируют дух и волю народа, восставшего против территориальных притязаний Армении в Карабахе и начавшейся депортации наших граждан из исконно азербайджанских земель. В митингах приняли участие более миллиона человек. Это была самая массовая акция в СССР, вошедшая в историю Азербайджана как важный этап национального возрождения и первый шаг на пути к независимости.

Предлагаем читателям исторический фоторепортаж Фарида Ашрафоглу с площади Азадлыг: