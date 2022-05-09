Воздушные и Сухопутные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили 7 беспилотников и 3 крылатые ракеты российских захватчиков.

Об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Facebook.

«8 мая противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины поражено 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 «Орлан-10», один «Форпост» и три крылатые ракеты. Еще два «Орлан-10″ уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск», — говорится в сообщении.

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей. Среди них: 7 БпЛА (ОТР) и 3 крылатые ракеты.

Также отмечается, что ударная авиация Воздушных сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая их возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях. (УНИАН)