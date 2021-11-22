Разведка США считает, что Россия может планировать вторжение в Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию Беларуси. Кроме того, Москва призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе», передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как утверждает агентство, на прошлой неделе США поделились с европейскими союзниками разведанными, в том числе картами, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки «вторжения в Украину». По оценкам американцев, РФ может рассматривать вторжение в Украину в начале 2022 года. По данным источников, в предоставленной США информации излагается сценарий, при котором российские войска намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Беларусь, в операции могут участвовать около 100 тысяч солдат, при этом войска «подготовлены к потенциально длительной оккупации», утверждает агентство.

По словам двух источников, примерно половина тактических групп уже заняла свои позиции. Они добавили, что планируется поддержка авиацией. Также, по их словам, Москва призвала «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе», их роль якобы будет заключаться в «обеспечении безопасности территории на более позднем этапе».

Как заявил неназванный высокопоставленный чиновник в американской администрации, США при президенте Джо Байдене продемонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов для противодействия угрожающим действиям России и будут продолжать это делать. Кроме того, представители разведки США предупредили европейских союзников о потенциальном военном вторжении России в Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Об этом сообщило CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не вмешается Запад», — говорят собеседники американского телерадиовещателя. CBS отмечает, что 19 ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

Они обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, включая данные об активности российских военных у границ Украины. Милли, как сообщил пресс-секретарь Объединенного комитета полковник Дэйв Батлер, подчеркнул необходимость продолжения консультаций между региональными союзниками и подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Данные об опасениях США по поводу возможного вторжения на Украину появились на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси, пишет CBS. Американские власти еще не определили, есть ли какая-либо связь между Россией и ситуацией с беженцами на польско-белорусской границе, отмечается в публикации. Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США предупредила европейских союзников о том, что «осталось мало времени», чтобы помешать России начать военные действия в Украине. По словам собеседников издания, Россия еще не решила, что будет делать с войсками, «которые собрала у границы Украины».

В октябре в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что Россия наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. В свою очередь, газета Politico опубликовала спутниковые снимки. На них, предположительно, запечатлено скопление танков российских вооруженных сил у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.

Эти сведения уже подтверждают и в Киеве, хотя МО Украины, к удивлению многих экспертов, отрицало эту угрозу даже тогда, когда о ней, как о явной, говорили на Западе. Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе. Об этом в интервью Military Times заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, Россия сосредоточила у границ Украины около 92 000 военных и готовит нападение на конец января или на начало февраля – оценка сроков от украинской разведки совпадает с оценкой американских разведчиков.

Вторжение, вероятно, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через Беларусь, говорит Буданов. По его словам, Россия показала на осенних учениях Запад-2021, что может одновременно высадить до 3500 десантников и спецназовцев. Буданов говорит, что готовящаяся РФ атака будет более разрушительной, чем когда-либо с 2014 года.

Казалось бы, самое время сейчас для появления президента Украины Владимира Зеленского, который бы сделал заявление на сей счет. Но его нет. «Как ведет себя нормальное государство? Ну оно требует созвать СБ ООН, начинает мобилизацию, проводит учения и так далее. Что делает Украина? Готовится к Новому году. Здесь так долго кричали «Волки! Волки!», что похоже нашим ответом путинским танкам будут Деды морозы и брызги шампанского», — написал на своей странице в Фейсбук украинский политолог, шеф-редактор интернет-издания «Хвиля» Юрий Романенко.

Еще более жестко высказался главный редактор издания «Цензор.НЕТ», военный эксперт Юрий Бутусов. «Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал разоблачение провала спецоперации по захвату российских террористов от генерала Василия Бурбы. То есть было время лгать в течение 15 месяцев, что спецоперации не было, что это все выдумка «Комсомольской правды», потом было время лгать, что была спецоперация, но не украинская. А вот дать оценку факту передачи своих полномочий по управлению войной с Россией своему клерку, главе офиса Ермаку, связанному лично с окружением Лукашенко и Путина — времени нет», — написал он на своей странице в Фейсбук.

Бутусов также возмущен тем, что у Зеленского нет времени дать оценку сенсационному заявлению начальника ГУР МО Буданова, что в январе Россия атакует Украину со всех направлений. «Так ведь если в январе война — значит, нам надо срочно готовиться к обороне, нужна мобилизация, надо все ресурсы с «Великого Будивництва» направить на закупку вооружений, закупить топливо, провести сборы резервистов. Или все это несерьезно, чтобы просто перекрыть какими-то новостями Вагнергейт? Президент пропал. Авось рассосется как-то само. С Ахметовым поссорился, зато Пинчук с Коломойским еще продолжают подливать водичку в теплую телевизионную ванну, значит можно продолжать играть в молчанку, нанимать ботов в соцсетях, и верить, что так и должен действовать президент в демократической стране — ни на что не отвечать и ни за что не нести ответственность», — резюмирует Ю.Бутусов. И с ним, увы, согласны многие украинские политики, политологи, журналисты.