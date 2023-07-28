Столкновение мнений в Карабахе. Практически одновременно там звучат противоположные по настрою заявления.

Верхушка сепаратистов требует от Республики Армения отказаться от намерения признать «Арцах» в составе Азербайджана и от подобного подхода к нормализации отношений. Об этом заявил «госминистр» сепаратистов Гурген Нерсисян.

По его словам, этот подход не в состоянии обеспечить мир в регионе и безопасное, и достойное существование «народа Арцаха». Более того, он «не может гарантировать даже существование Республики Армения», так как целью турецко-азербайджанского «тандема», по версии сепаратистов, является не «Арцах», а весь армянский народ и национальная государственность.

Руководство «Арцаха» также требует от властей Армении обратиться к Совету безопасности ООН, запросив экстренное обсуждение для обеспечения решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года и гарантирования безопасности «народа Арцаха».

Полным диссонансом этому прозвучали слова бывшего «секретаря Совета безопасности Арцаха» и лидера незаконных вооруженных формирований, главы партии «Единая Родина» Самвела Бабаяна.

«Я – хозяин своего слова. Еще раз повторяю: необходимо осознавать то, что власть – это ответственность и пойти на прямые переговоры с Азербайджаном.

Необходимо начать двустороннюю торговлю, как со стороны Агдама, так и Гориса, это произойдет, хотим мы этого или нет. Почему бы вам не сказать людям правду: когда проигрываешь войну, то должен принять правила игры и попытаться восстановиться», – заявил Бабаян в интервью ОТА.

По его словам, если в Армении произойдет смена власти, никакого положительного изменения ситуации не будет. Имеется реальность: «Арцах» потерял в войне всё, сейчас надо снова жить, формировать повестку и начинать прямые переговоры с Азербайджаном, без ожидания посредника.

«Мы не должны думать, что идем на виселицу. Мы можем найти золотую середину и без посредников. Просто нужно время, чтобы молодые люди все поняли. Я не борюсь против власти, просто хочу, чтобы они поняли – надо идти на переговоры с Азербайджаном», – отметил глава партии «Единая Родина».

Получается, сейчас происходит некая борьба за выбор, который должны сделать армяне Карабаха, и ее выразителями стали действующие незаконные власти и один из бывших ее участников. Сепаратистская власть против интеграции армянского населения в азербайджанское общество, бывший командующий «Армией обороны Арцаха» — за. Сюжет интересный, но чем он может закончиться? Исходом большинства армян из Карабаха, их согласием остаться и жить под властью Баку, или, не дай Бог, новой войной?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Известно, что Самвел Бабаян — криминальный субъект и в период правления Кочаряна даже отсидел в тюрьме несколько лет за организацию покушения на так называемого «президента НКР» Гукасяна. За ним тянется шлейф и других преступлений, как то, похищение и насилие над молодыми армянками, убийство азербайджанцев, этнические чистки и разграбление оккупированных территорий.

Однако, несмотря на всё это, Бабаян демонстрирует больше здравого смысла, чем многие сепаратистские лидеры карабахских армян и националистическая оппозиция в Ереване.

Насколько призывы Бабаяна к прямому диалогу с Баку будут услышаны и поддержаны, сказать сложно. Но сам факт, что подобные слова произнесены человеком, возглавлявшим армян в войне 1992-94 годах, симптоматичен и свидетельствует о том, что отрезвление, пусть медленно, но проникает в сознание одурманенных националистической пропагандой армян. Ведь если Самвел Бабаян не был уверен, что его слова вызовут резонанс у значительной части армян Карабаха, он не стал бы их произносить в публичном пространстве.

Независимый политолог Хагани Джафарли:

— Среди армян, проживающих в Армении, а также в регионе, подконтрольном российским миротворцам, есть два мнения о будущем отношений с Азербайджаном. Некоторые армяне считают, что необходимо смириться с результатами Второй Карабахской войны и подумать о будущем Армении. Они считают, что для будущего Армении необходимо нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией. Представители этого мнения выступают против новой войны и обосновывают свою позицию тем, что она поставит под угрозу существование Армении. При этом говорят, что Армения не может развиваться без установления нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией. Путь ко всему этому — признание территориальной целостности Азербайджана и смягчение обвинений в «геноциде» против Турции. Это реалистичная позиция.

Вторая сторона считает, что необходимо продолжать борьбу против Азербайджана при поддержке тех, кто хочет сохранить, укрепить или создать сферу влияния в регионе. По этой причине они выступают против признания Арменией территориальной целостности Азербайджана. Чтобы обмануть народ, говорят, что этот шаг не приведет к войне. Однако если Армения откажется признать территориальную целостность Азербайджана, это сделает неизбежной новую войну, а ответственность ляжет на официальный Ереван. В таком случае даже союзники и сторонники Армении не смогут ее защитить. Однако все эти возможности не беспокоят политиков, построивших свою политику на вражде к Азербайджану и трагедии собственного народа.

Такие условия также создают благоприятные условия для вмешательства иностранных государств в этот процесс. Поэтому мир в регионе стал зависеть от иностранных государств. Это ситуация, когда внешнее воздействие может привести как к войне, так и к миру. Поэтому мир или война будут больше зависеть от влияния внешних сил. Если победит позиция тех, кто хочет мира в регионе, мир будет. Если возобладает позиция стран, считающих, что они смогут сохранить свое влияние в регионе в результате войны, то война будет неизбежна.