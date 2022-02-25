Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой!

Этот куплет патриотической песни периода Великой Отечественной войны Советского Союза, в составе которого до 1991 года была и Украина, ставшая своеобразным гимном защиты Отечества для всех республик, за исключением разве что народов Балтики, и выведенная в эпиграф статьи, как ничто другое подходит для выражения той ситуации, в которой оказалась современная Украина спустя 77 лет после победы над немецким фашизмом.

Да, уже к концу первого дня объявленной президентом Российской Федерации «специальной военной операции по защите Донбасса» стало очевидно, что это полномасштабная война против суверенного государства Украина. Потому как военные действия российской армии вышли за пределы территорий «народных республик», попросивших по указке своих хозяев в Кремле «о помощи» и «защите» от украинского государства.

Российская армия бомбит военные объекты по всей Украине, по всей стране раздаются взрывы и идут бои, высаживается десант даже в Киеве. Как заявил сам украинский президент Владимир Зеленский, тяжелые бои сегодня с 10:30 идут на подходе к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю. Где, бога ради, тут т.н. «ДНР» и «ЛНР»? Чернигов — город на севере Украины, административный центр Черниговской области, Гостомель — посёлок в Киевской области, Мелитополь — город на юге Запорожской области. Или остров Змеиный, который расположен в Одесской области на границе с Румынией, захваченный вчера поздно вечером оккупантами.

Да, именно, оккупанты, агрессоры, захватчики. Иначе и не назовешь, коли они стреляют, бомбят, убивают мирных жителей и захватывают чужие территории. Бог с ними, территориями «ЛДНР». Они же прорываются вглубь Украины, до самого ее сердца – в Киев. Там с раннего утра разрываются снаряды и наносятся ракетные удары, на улицах ряженые в форму украинских военных российские десантники, которые еще вчера, захватив украинский военный транспорт, переехали гражданский автомобиль в центре города (https://www.youtube.com/shorts/2NJixOEpXSY).

Эти кадры показали все соцсети и мир вздрогнул. Также русские вели себя 20 января 1990 года на улицах Баку – под колесами танков оказывались машины с мирными жителями. Ничего не поменялось в российской армии даже после того, как она перестала быть советской.

Где границы «защиты населения» «ЛДНР», как и в какой точке она переходит в агрессию, на захват контроля над ВСЕЙ УКРАИНОЙ?

И как стало известно еще вчера, задача российской власти – захват Киева, ликвидация Зеленского, установление марионеточного пророссийского режима. Схема отработанная – Киев падет, Зеленский будет смещен, арестован, убит, тут уже как решит главарь хунты, дальше под контролем российских «миротворцев» пройдут выборы, и кукловоды проведут княжение своего наместника.

Но, во-первых, украинский народ сломать не так-то легко, там каждый мужчина и даже женщина готовы перегрызть глотку оккупанту, а если даже, учитывая огромное превосходство как в живой силе, так и в вооружении, и крайнюю жестокость наступающей армии, удастся провести блицкриг, то это ненадолго. В перспективе Россия будет все равно вынуждена отпустить Украину, и не только ее. Украинцы уже глотнули воздух свободы, да и партизанство у них в крови. Даже украинские русские и русскоговорящие украинцы в знак протеста уже отказываются говорить на русском языке. А это уже знак. Легкой победы в долгосрочной перспективе не видать. Русским оккупантам мало не покажется, тем более что уже весь Запад усилиями всероссийского пахана объединился в такой кулак, что не получится ни отвертеться, ни обойтись легкой гематомой на башке. Да и в самой России люди подают свои голоса, не боясь полицейских дубинок выходят с плакатами и лозунгами на акции протеста против развязанной братоубийственной войны.

Второй день полномасштабной войны против Украины. Сводка с фронта (Корреспондент нет, онлайн трансляция), иначе и не назовешь – «Около полудня в районе Беловодска украинские военные дали бой противнику, прорвав позиции захватчиков и перейдя в контрнаступление. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ», «Количество потерь со стороны российских войск в результате нападения на Украину превысило тысячу человек» — с таким заявлением выступили Сухопутные войска.

«Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который развязывала. Вооруженные силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта», — говорится в сообщении.

И уже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова отправить в Минск на переговоры с Киевом свою делегацию.

А в это время над резиденцией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона развевается флаг Украины рядом с британским.

Держись, мужественный народ Украины! Мир с вами! Кто вооружением, кто финансами, кто словом, а кто, как и мы, пером!