Учение великого Аристотеля о катарсисе непосредственного отношения к политике (в том числе, к мировой!) не имеет. Это эстетическое и этическое учение об очищающей силе трагедий, которое в действительности не подтверждается, т.к. опыт показывает, что трагедии, войны и разрухи пробуждают в человеке самое негативное настроение.

Но очень хочется, чтобы 21 век разделился на два временных интервала: до и после украинской войны, и мы все стали свидетелями мирового катарсиса. Нечто близкое мы уже наблюдаем, т.к., по крайней мере, западные страны украинскую войну переживают, как собственную. Но это война в очередной раз показала недееспособность ООН и его структур.

Западные дипломаты часто говорят и пишут, что Украина не является членом НАТО, поэтому известная статья о защите территориальной целостности и суверенитета члена НАТО на нее не распространяется. Но ведь Киев является членом ООН! Куда же тогда делись известные статьи Устава ООН об агрессии и агрессоре? Пока, несмотря на украинскую войну, Россия остается привилегированным членом ООН, ее постоянным членом.

Да, понятно, что ООН ничего серьезного и тормозящего против России принять не может, т.к. последняя имеет право вето. Заметим, что это практика не новая – с самого начала создания ООН так продолжается, постоянные члены, пользуясь правом вето, блокируют весьма важные инициативы ООН. Тут важно, чтобы реформировалась сама ООН, о чем первые годы после холодной войны писалось довольно много. Но увы! Все это не имело каких-то реальных последствий – структура ООН остается неизменной…

Украинская война стала зеркалом для мировой действительности, особенно, для ООН. Это не удивляет, по крайней мере, нас азербайджанцев. Мы почти тридцать лет ждали каких-то конкретных шагов от ООН. Но увы! Поэтому аморфное и рыхлое поведение ООН нас вовсе не удивляет.

Мы часто говорим о миропорядке и международном праве. Но реальная картина показывает, что дело еще далеко от права, тут лучше говорить о международной политике и геополитике или же о реал-политике.

Чтобы картина изменилась, мы должны начать в первую очередь с ООН. На структуре этой организации лежит печать Второй Мировой войны, когда спектр государств разделился на победителей и побежденных. В ООН могло бы многое измениться, если бы институт постоянных членов аннулировался. В противном случае, мы будем постоянно иметь дело с аморфной организацией, которая будет заниматься отвлеченными проблемами глобального мира.

Понятно, что ведущие государства опасаются начала третьей войны. Но они должны выработать какие-то действенные и серьезные механизмы против агрессии. В противном случае, таких войн, как украинская не избежать.

Признаться, иногда даже не верится, что мы живем в 21 веке. Понятно, что некоторые страны по своему внутреннему и внешнему содержанию отстали от времени. Сюда, в первую очередь, следует отнести Россию, ее политиков и дипломатов с двухмерным географическим мышлением. Мышление у них на самом дело двухмерное географическое, потому что они даже не ведают, что есть другое измерение, в котором все мы являемся просто-напросто ЗЕМЛЯНАМИ…