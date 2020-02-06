Воевать с Россией, даже несмотря на ее хулиганство, никто не собирается

Встреча начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса состоится 6-7 февраля в Баку.

«На предстоящей неделе, предположительно, 6-7 февраля, планируются переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американским генералом Тодом Уолтерсом. О повестке знают только стороны. Баку является традиционным местом встречи»,- сообщил дипломатический источник РИА Новости.

Нужно отметить, что предыдущая встреча в формате Россия-НАТО состоялась в Баку 26 ноября. Тогда, по данным Минобороны РФ, в Баку начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов.

Комментируя # данную встречу, политолог Эльхан Шаиноглу, сказал, что отношения НАТО и России последние годы не в лучшем состоянии, порой они даже сильно нагреваются.

«Например, 2008 году война в Грузии, затем и украинские события, все это сильно обострило ситуацию. Западные страны, в частности страны НАТО ввели санкции против России. Тем не менее, это положительный факт, что стороны не приостановили контакты и продолжают диалог», — добавил он.

По его словам для Азербайджана важно, что стороны выбрали именно нашу страну как площадку.

«Азербайджан тесно сотрудничает как с Россией, так и с НАТО. Наша армия строится по натовским стандартам, наши специалисты участвуют на разных учениях и мероприятиях НАТО. Правда, Азербайджан не ставил перед собой цель стать членом НАТО. То же самое касается наших отношений и с Россией. Точно также и с Россией, мы покупаем российское оружие и сотрудничаем с ней, но при этом мы не ставим себе цель стать членами ОДКБ. То есть наша страна равноудалена от обоих этих военно-политических центров», — подчеркивает аналитик.

Политолог также добавил, что Баку выбран как площадка, так как Тбилиси — это столица прозападной страны, а Ереван — пророссийской.

«Если не ошибаюсь, это пятая встреча и это говорит о том, что диалог между сторонами продолжается для того, чтобы напряженность не росла. По всей видимости, стороны довольны Азербайджаном как площадкой, с другой стороны это показывает политический вес Азербайджана», — добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что в рамках визита в Баку стороны встречаются также с руководством Азербайджана, что дает возможность президенту еще раз подчеркнуть курс, взятый на нейтралитет и готовность сотрудничать с каждой из сторон.

«Но я не думаю, что эти встречи будут как-то влиять на урегулирование карабахского конфликта. НАТО, к сожалению, этим конфликтом не занимается, Россия тоже ослабила свою роль в урегулировании конфликта. Поэтому говорить о том, что этот диалог как-то будет влиять на урегулирование конфликта, не приходится», — подчеркнул он.

В свою очередь политолог Ахмед Алили, сказал, что повторные встречи в Баку, говорят о том, что стороны довольны теми условиями, которые им предоставляют.

«Мы можем с уверенностью говорить о том, что Баку стал традиционным местом для встреч этих противоборствующих сторон. Что же касается повестки дня, то я считаю, что вероятнее всего будет обсуждаться последнее обострение в Сирии, а именно обстрелы правительственными силами и турецкой армией. Да и визит Эрдогана в Украину — как на это будет реагировать Россия, ведь все это взаимосвязано. Для американцев сейчас резкие движения со стороны Турции абсолютно не нужны. Так как это может привести к эскалации в регионе», — резюмировал он.

В быстро меняющемся мире диалог НАТО-Россия имеет особое значение. Как отметил сегодня президент России Владимир Путин: «От состояния отношений России и Соединенных Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность на планете. Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Российский президент также подчеркнул, что Москва «готова к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями, стратегической стабильностью, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов».

С российским лидером можно соглашаться или не соглашаться, но сегодня не замечать российскую военную силу невозможно. Правда, под ногами этой военной силы не лежит сильная экономика, тем не менее, воевать с ней никто не собирается. Наглядный пример – Украина. Прошло шесть лет после аннексии Крыма, и госсекретарь США Майк Помпео открыто говорит о том, что «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать». Иными словами, воевать с Россией, даже несмотря на ее хулиганство, никто не собирается. А потому диалог — самый разумный выход из ситуации. Возможно, на полях в Баку создается новая ялтинско-потсдамская система международных отношений.