Военный переходный совет в Чаде возглавил сын погибшего президента Деби

Военный переходный совет, сформированный в Чаде армией после гибели президента Идриса Деби Итно, возглавил его сын – генерал Махамат Идрис Деби Итно.

Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, государственному телевидению сообщил пресс-секретарь армии Азем Бермандоа Агоуна.

Ранее Агоуна сообщил, что президент Чада Идрис Деби скончался от ранений, полученных во время перестрелки с мятежниками на передовой.

В минувшие выходные Деби взял на себя командование армейскими подразделениями, ведущими бои против мятежников на севере Чада.

Операция проводилась против мятежной группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT).

В армии сообщили, что в ходе операции в районе Канем на западе страны были нейтрализованы 300 мятежников, 150 — схвачены.