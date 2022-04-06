Российские военные действительно рыли окопы в одном из самых радиоактивно загрязненных мест в Европе – Рыжем лесу, что в Чернобыльской зоне отчуждения.

Сегодня Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения опубликовало видеоподтверждение.

Дрон зафиксировал целую сетку окопов на одном из участков чернобыльского леса.

«Они не просто нарыли блиндажи прямо на западном следе радиационного загрязнения. И не просто держали оборону, а жили там!» — подчеркнул член агентства Ярослав Емельяненко.