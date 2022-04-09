Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что за помощью к ним уже обратились военнослужащие и росгвардейцы из 17 российских городов. Они отказываются выполнять приказ и ехать в Украину, за что, по словам адвокатов, их увольняют, оказывают на них давление и угрожают им уголовными делами.

Последним громким случаем отказа стал тот, который произошел в Псковской области. Там, по данным издания «Псковская губерния», 6 апреля тех, кто отказались ехать на войну в Украине, было около 60 человек, а 7 апреля число «отказников» выросло уже до 100 человек. Часть этих военных уже успела побывать на территории Украины, а остальные принимают решение не ехать, узнав об опыте своих сослуживцев.