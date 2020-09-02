Военнослужащий индийской армии убит в Кашмире при обстреле со стороны Пакистана

Офицер индийских вооруженных сил погиб в среду в союзной территории Джамму и Кашмир при обстреле военными Пакистана.

Как сообщает газета The Pioneer, пакистанские войска нарушили соглашение о прекращении огня и подвергли обстрелу индийские позиции в секторе Кери на линии контроля, служащей границей между двумя странами.

Офицер индийской армии поучил смертельное ранение во время обстрела и умер в госпитале.

За последние четверо суток пакистанские войска во второй раз подвергли обстрелу индийскую территорию в Кашмире. 30 августа в результате обстрела погиб один военнослужащий ВС Индии.