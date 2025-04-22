Вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно, источник Reuters в местной полиции сообщает о как минимум пяти погибших и восьми раненых, которых доставили в местную больницу.

Пахалгам, где произошла стрельба — популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

Индийское издание Indian Express уточняет, что нападение произошло в Байсаране — это горный луг, расположенный в стороне от основной дороги в Пахалгаме. Это место называют местной Швейцарией, его нередко снимали в болливудских фильмах. Добраться до него можно только пешком или верхом.

Издание пишет со ссылкой на офицера полиции, что нападавших было двое или трое. О погибших Indian Express не сообщает, но пишет, что раненых около 20, и некоторые находятся в критическом состоянии. Агентство PTI, ссылаясь на полицию, тоже пишет о 20 раненых, большинство из которых туристы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее террористической атакой и выразил соболезнование тем, кто потерял близких, однако не уточнил число погибших. (bbc.com)