Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб в ночь на 31 июля. В его дом попал российский снаряд во время обстрела Николаева.

Об этом сообщил глава Николаевской областной Военной администрации Виталий Ким в своем Телеграм.

«Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская. Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценен», – написал Ким.