Массовые антироссийские митинги проходят во временно оккупированных городах юга Украины.

Об этом на своем Телеграм-канале сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Укринформ.

Несмотря на то, что захватчики насаждают жесткий административно-полицейский режим на временно занятых территориях, украинцы не боятся проводить массовые акции протеста. Украинцев не остановить. Они действительно – граждане своей страны», — отмечается в информации.

В частности, жители Херсона 20 марта в очередной раз вышли на улицу с сине-желтой символикой. Оккупанты, которые думали, что их здесь будут ждать с хлебом-солью, не ожидали такого сопротивления.