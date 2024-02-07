Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины, в том числе в Киеве и Харькове.

Кроме того, звуки взрывов были слышны в населенных пунктах Черкасской области. В Николаеве же были зафиксированы сразу две серии взрывов.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время на всей территории республики звучат сирены воздушной тревоги.

Представители министерства подчеркивают, что сирены звучат в городах Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, а также ряда других регионов страны.

В своем Telegram-канале мэр Харькова Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в городе. По его словам, всего было зафиксировано около четырех взрывов.

Информации о пострадавших пока не поступало.