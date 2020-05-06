Во рту слаще не станет, господин Мнацаканян!

Сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Эту восточную мудрость решил опровергнуть глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Общественность РА уже привыкла к тому, что он регулярно опровергает самого себя, делает взаимоисключающие заявления, попутно сетуя на то, что был неправильно понят. На сей раз случился новый эпизод, демонстрирующий весьма специфическое восприятие господином Мнацаканяном существующих реалий.

Он заявил, что Армения готова развивать диалог с Украиной. Эта «могучая» речь была произнесена главой армянского внешнеполитического ведомства в Национальном Собрании РА, на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям в ходе обсуждения отчета о деятельности МИД за 2018-2019 годы. Раскрыл он и детали своих умозаключений. И сразу же полилась ложь. По словам главы МИД РА, с Украиной у Армении проблем в диалоге не было, но в то же время была серьезная обеспокоенность по поводу позиции Украины по некоторым вопросам.

«Это не секрет. Наш подход в том, что диалог единственный путь продолжить поиск путей нейтрализации вопросов в двусторонних отношениях. С Украиной большой опыт дружбы и работы, обширная повестка отношений, наши народы хорошо знают друг друга в историческом плане, мы не чужие. У Армении очень важная община в Украине, граждане Армении – украинцы мостик в развитии отношений», — заявил армянский министр. И это была классическая попытка изображения хорошей мины при плохой игре.

Реальность же, естественно, совсем иная. Начнем с того, что это не Армении решать, какими будут ее отношения с Украиной. Официальному Еревану отведена роль стороны, которая вынуждена комментировать решения официального Киева. Так произошло и сейчас. То, что Мнацакаян назвал «серьезной обеспокоенностью по поводу некоторых позиций Украины» , как известно, является рекомендацией заместителя министра ИД Украины Василя Боднара не использовать термин «геноцид армян», говоря о событиях 1915 года в Османской империи.

В той рекомендации, напомню, есть ссылка на то, что Армения – стратегический союзник России и в международных инстанциях голосует в пользу России, в том числе, по вопросам, касающимся Украины, а Турция имеет для Украины стратегическую значимость. Все это соответствует истине, и в Ереване даже не в состоянии опровергнуть аргументы Боднара. Нет, в РА традиционно готовы утверждать, что молоко черного цвета, что проявилось, к примеру, к утверждениям премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что в этой стране нет героизации фашизма, хотя в Ереване стоит памятник пособнику фашистов Гарегину Нжде. Но тут даже «талантов» армянских политиков и дипломатов не хватает.

Потому, что действительно РА поддерживает аннексию Крыма со стороны РФ. Это, кстати, уже привело к тому, что из Еревана в свое время был отозван посол Украины и долгое время его там не было. Кроме того, действительно Турция и Азербайджан заявляют об уважении территориальной целостности Украины, осуждая действия российской стороны. В свою очередь, Украина занимает принципиальную позицию по карабахскому конфликту, поддерживая территориальную целостность Азербайджана и осуждая оккупацию 20% наших земель со стороны РА.

Имея такие принципиальные противоречия по столь широкому комплексу вопросов, только очень оторванный от реалий человек может утверждать, что между Украиной и Арменией «нет проблем в диалоге». Их отсутствие можно признать лишь в случае констатации отсутствия самого диалога. И действительно Армения не представляет для Украины какого-либо интереса. Так, бывшая республика СССР, ныне являющаяся самым отсталым со всех точек зрения государством Южного Кавказа.

Именно поэтому действующий президент Украины Владимир Зеленский не совершил визит в РА. А в нашей стране он был. Его официальный визит в Баку прошел подчеркнуто тепло, дружественно, была куча заявлений, свидетельствующих о невероятно высоком уровне отношений между нашими государствами. В Ереване, кстати, все это видели и молча глотали пилюли обиды. Что, к примеру, вылилось в непрекращающуюся по сей день оголтелую анти-украинскую истерию в армянских СМИ.

Собственно, сам Мнацаканян также косвенно признал отсутствие реальной значимости армянского государства для Украины. Обратите внимание, что он не смог снабдить свои рассуждения о нынешнем характере межгосударственных украино-армянских отношений чем-то серьезным. Глава МИД РА съехал на тезис о том, что «у Армении очень важная община в Украине, граждане Армении – украинцы мостик в развитии отношений». Да, армянская община в Украине влиятельна. Она способна затащить, мольбами и деньгами, кого-то из местных журналистов или политиков на оккупированные территории Азербайджана. Она способна на провокации, сродни той, что была устроена е рядом депутатов украинского парламента, которые записали видеообращение в память о жертвах мифического «геноцида армян» – «Україна пам’ятає» (Украина помнит).

Но все это отдельно взятые акции, не только не отвечающие официальной позиции Украины, но и противоречащие ей. Стало быть, все задействованные в этих акциях дамы и господа вредят интересам украинского государства. Но, вся их провокационная деятельность никак не способна изменить отношений между официальными Киевом и Ереваном. В РА могут сколько угодно совершать «поиск путей нейтрализации вопросов в двусторонних отношения», но в реальности ничего путного из этого не выйдет. Ведь, чтобы характер украино-армянских отношений изменился, должны произойти следующие вещи: РА должна выйти из под тотального влияния России, осудить аннексию Крыма и требовать сохранения санкций в отношении РФ, Армения же должна стать государством, экономически и политически более сильным, чем Азербайджан и Турция. Ясное дело, что о таком развитии событий говорить не приходится. Поэтому, все пафосные речи главы МИД РА похожи на попытки ощутить во рту вкус чего-то сладкого, путем многократного повторения слова халва.