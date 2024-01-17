Интервью # с бывшим депутатом Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» (РФ), политическим аналитиком Дмитрием Чернышевским:

— Как вы оцениваете 2023 год для стран-членов Организации тюркских государств? Смогли ли они добиться своих целей?

— Тюркское содружество народов – длинный проект, рассчитанный на многие годы, и он находится в начальной фазе своего развития. Государства, конечно, абсолютно независимы друг от друга, но дело в том, что они еще и очень слабо связаны друг с другом.

Помимо кровного родства народов, населяющих тюркский мир, развиваются экономические связи. Но они опять-таки же в начальной фазе. Великая транспортная магистраль между Анкарой и Астаной только еще формируется. Поэтому говорить об успехах в каждом конкретном году тюркского мира немножко преждевременно. А вот окинуть взором на то, что происходит – можно.

В 2023 году международная ситуация была очень сложная. Война, а даже ни одна, на континенте Евразия ставили перед тюркским миром новые вызовы, и ответом на это стало укрепление дружеских отношений между ведущими тюркскими государствами. Ну и, конечно же, успехи Азербайджана, который провел молниеносную однодневную третью Карабахскую войну и очень близко приблизился к заключению мира и открытию Зангезурского коридора. Это я считаю главным успехом в деле объединения Тюркского мира за 2023 и, наверное, главной задачей на 2024 год.

Потому что это сделало актуальным открытие прямого транспортного сообщения между Турцией и Казахстаном по всей протяженности, по образцу грандиозного американо-индийского проекта между Индией и Европой или китайского «Один пояс-один путь».

Тюрки совершенно очевидно являются игроками на этом континентальном геополитическом поле и у них есть свой проект. Очень немного содружеств могут похвастаться, что у них есть проект такого масштаба. Многие страны даже близко не имеют того, что есть у тюркских государств. Четкое видение будущего как крупное объединение родственных государств. И это объединение потенциально имеет огромную роль в Евразии. На данный момент доминируют достаточно агрессивные имперского типа государства: Иран, Китай, Россия. Тюркское содружество народов – представляет собой другое объединение, равноправное объединение. Военный союз тут также предусматривается, так как угрозы множатся вокруг тюркского мира. Такое новое объединение – более прогрессивное, соответствующее духу времени.

Я не верю ни в Российский имперский проект, ни в Китайский проект. Поскольку в Китае огромное количество проблем и совершенно непонятно зачем этот проект народам Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Зачем им объединяться с китайцами? А тюркский союз совершенно понятен для любого турка, азербайджанца, казаха и так далее. Но это долгий проект и большой, как, например, ЕС. А создание ЕС заняло почти 50 лет. Поэтому не стоит мерить короткими промежутками.

— Как дальше будут развиваться отношения Азербайджана и Армении в 2024 году? Будут ли проделаны заметные шаги к подписанию мирного договора?

— Я думаю, это эпилог длительного противоборства, развязанного армянскими реваншистами, которые в 90-е годы начали Карабахскую войну. Теперь эта война окончена полным поражением агрессоров, освобождением захваченных территорий, восстановлением исторической справедливости. Попутно при этом происходят очень важные тектонические сдвиги в этнографической карте Южного Кавказа, но очень важно заметить, что армян из Карабаха никто не выгонял насильно. Они уехали сами, под тяжестью вины за содеянное, за то, что их родственники 30 лет выгоняли своих азербайджанских соседей, отбирали их имущества, жгли их дома. Это же маленькая территория — Карабах, там все друг друга знали, у всех были родственники в вооруженных силах сепаратистов. Естественно, под тяжестью коллективной вины люди взяли и убежали. Но их никто не выгонял, обвинения про этнические чистки со стороны Азербайджана – абсолютно надуманы. Но это выбор армянского населения Карабаха, и он тоже ставит точку в Карабахском вопросе. Он решается раз и навсегда в пользу Азербайджана.

Но осталась маленькая нерешенная задачка– это Зангезурский коридор и организация этого транспортного коридора, грандиозного проекта между Анкарой, и в идеале, до Якутска, но для начала хотя бы до Астаны. Мы видим, что Армения упирается, что там много реваншистов, и они никак не признают, что гораздо лучше для Армении жить в мире со своими соседями: Турцией, Азербайджаном, Грузией. А не тщательно растравлять свои раны прошлого, свои исторические обиды, раздувать псевдовеличие, которого нет. Ну маленькая республика, у которой ничего нет, после распада Советского союза так и ничего не смогли организовать. Туда приехали 100 тысяч российских программистов, так у них на 10 процентов подскочил ВВП. Ну какая тут реваншистская имперская идея? Но надо быть реалистами, надо думать о будущем своих детей и внуков и мириться с соседями.

Очень хорошо, что в 2023 году начались прямые переговоры Азербайджана и Армении. Я говорил про это, самое лучшее без всяких посредников, а по кавказским обычаям, сесть за стол и по душам поговорить и, если есть желание мириться, то так обычно мир и заключается. Я вижу, что есть желание у Азербайджана найти мир. Я надеюсь, что мир будет на базе отказа Армении от нелепых имперских притязаний. Чем искать союзы с Францией и США, которые не помогут, лучше помириться с соседями. Если помирится с соседями, то она получит свое, свое место под солнцем и все у нее будет хорошо. Нет, ей надо воевать. Ну так себя ведут питекантропы. Но есть шансы, что в 2024 г. будет подписан мир, и тогда начнется самое важное.

Создание коридора от Анкары до Астаны, а потом вокруг него будет нарастать экономическое мясо, будут и технопарки создаваться, торговые пути. И где-то через 50 лет тюркский мир станет центром на материке.

— В конце декабря появилась информация, что посольство Азербайджана в Афганистане начнет свою деятельность в 2024 году и будет расположено в Кабуле. Более того Казахстан перестал считать Талибан террористической организацией. Видимо идет налаживание отношений тюркских стран с Афганистаном. К чему это потепление может привезти?

— Потепление это или нет — сложно сказать. Но я могу привести такой исторический пример. Большевиков в первые годы после революции считали террористами, исчадьем ада, кровавыми палачами и отношения были разорваны. Но прошло 10 лет после революции и большинство западных государств признали советскую власть и открыли посольства. И это не означало, что страны стали сами коммунистическими. Также здесь, неважно, что там, по сути, террористическое правительство, как его изображали раньше. Но мы видим, что это страна, у нее есть власть, с ними нужно какие-то отношения поддерживать, а для этого существуют посольства. Это абсолютно нормальный шаг.

В конце концов, у Советского Союза и гитлеровской Германии тоже были посольства друг у друга, и более того — у демократических стран, до начала войны, тоже были посольства в Германии. Поэтому нужно разделять посольства от отношений идеологических или политических. Да, там много есть того, что кажется средневековым. Но насколько обвинения справедливы? Это выбор афганского народа. Дело дипломатов – дипломатию вести с любым правительством, которое контролирует страну. И здесь то же самое. Поэтому все страны Центральной Азии должны поддерживать отношения, это же соседи. Поэтому шаги Афганистана, Азербайджана и Казахстана совершенно понятны.