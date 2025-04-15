Южнокитайская провинция Хайнань будет играть ключевую роль в продвижении проектов коммерческой космонавтики КНР. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на правительственный документ.

Как уточняется, для достижения этой цели власти собираются развивать ключевые индустриальные зоны на территории международной космической базы города Вэньчан (северо-восток острова), где также располагаются стартовые площадки. Помимо запусков в этой части Хайнаня планируется наладить строительство спутников и производство ракет-носителей, а также обеспечить разработку спутниковых технологий.

С этой целью провинция привлечет ведущие компании в соответствующей отрасли, будет создавать масштабный аэрокосмический кластер, конкурирующий с передовыми международными площадками. Согласно документу, Китай намерен активно развивать на Хайнане инфраструктуру для коммерческих космических запусков, внедрять соответствующие инновации. В частности, будут обеспечены условия для восстановления и вторичного использования ракет.

Предполагается, что в обозримом будущем самая южная китайская провинция поможет осуществлению множества недорогих, безопасных и надежных коммерческих космических программ. В свою очередь правительство КНР сформулирует эффективные правила по их реализации.

Кроме того, власти Китая планируют внедрять на Хайнане экономическую модель, которая будет приспособлена под нужды новых форматов бизнеса, связанного с космическими проектами. В частности, речь идет о сфере культуры и туризма, деятельности музеев и научных центров, об экологии, селекции и фармацевтике.