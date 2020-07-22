Во Франции заключенный захватил в заложники свою жену

Мужчина, находящийся под стражей во городе Роан на востоке Франции, в среду захватил в заложники свою супругу, пришедшую на свидание, сообщает профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO.

«В центре лишения свободы Роана произошел захват заложника. Заключенный находится в комнате для свиданий. В заложниках он удерживает свою жену. Его требования к настоящему моменту неясны», — сообщает профсоюз в своем аккаунте в сети Twitter.

По информации издания Progres, злоумышленник вооружен самодельным оружием и требует перевода из учреждения, в котором отбывает наказание.