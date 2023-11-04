Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, солдаты бригады «Гивати» установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров террористической организации.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что все обнаруженные данные могут иметь значение для успеха израильской стороны в боевых действиях против ХАМАС.