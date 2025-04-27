Китай объявил своим спорный риф в нескольких километрах от важнейшей военной базы Филиппин в Южно-Китайском море, сообщило центральное телевидение КНР. Речь идет о необитаемом острове Сэнди-Кей архипелага Спратли, пишет Financial Times. Береговая охрана Китая подняла над ним национальный флаг, что стало первым за долгие годы случаем официального захвата ранее незанятого участка суши в регионе. В репортаже говорится, что Пекин предпринял эти действия, чтобы «провозгласить суверенитет и провести сбор видеодоказательств незаконной деятельности филиппинской стороны».

Остров представляет собой песчаную отмель площадью чуть больше 200 м². Однако, по международным законам, он дает право на территориальные воды в радиусе 22 км. В эту зону попадает остров Титу, который Филиппины используют для мониторинга деятельности Китая в Южно-Китайском море. Среди прочего на нем находится один из важнейших форпостов, которым Манила управляет с 2023 года. Сейчас там модернизируют инфраструктуру, в том числе взлетно-посадочную полосу.

При этом пока Филиппины не обнаружили признаков постоянного присутствия Китая на Сэнди-Кей. Представитель управления морской безопасности страны заявил, что офицеры китайской береговой охраны уехали вскоре после установки флага и проведения фотосъемки.

Объявление китайской юрисдикции над рифом произошло накануне филиппинско-американских военных учений, которые стартуют на 28 апреля неподалеку от архипелага Спратли и будут включать маневры по береговой обороне и захвату островов.

Территориальный спор в Южно-Китайском море образовался из-за двух групп островов, потерянных Японией после Второй мировой войны. Помимо Китая и Филиппин, на архипелаг Спратли претендуют Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Бруней.