Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом зафиксирован во Франции — почти 13,5 тысячи. Как передает РИА Новости, об этом сообщает санитарная служба страны Santé publique.

Напомним, что днем ранее власти объявили о 13 215 случаях COVID-19 за сутки.

По последним данным, с момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 442 тысяч человек, число заболеваний COVID-19 увеличилось на 13 498 за минувшие сутки. За последние 24 часа скончались 26 человек, в целом умерли 31 274 заболевших.

За последнюю неделю были госпитализированы 3 853 заразившихся, и 593 из них поступили в реанимацию.