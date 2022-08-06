Во Франции экологи пытаются спасти кита белуху, забравшегося далеко от своего арктического дома и медленно голодающего в Сене.

Об этом сообщило агентство АР, пишет «Европейская правда».

Природоохранная организация Sea Shepherd France опасается, что на кита может ожидать голодная смерть в неестественной для него среде.

«Он действительно очень худой. Его кости торчат. Я не знаю, возможно, уже слишком поздно», — сказала Ламия Эссемлали, глава группы по охране морской среды Sea Shepherd France.

Защитники природы опасаются, что кит может повторить судьбу другой заблудившейся косатки, которая заблудилась, а затем умерла в Сене в мае.

Белуху впервые увидели в реке в начале этой недели. На кадрах с беспилотника, снятых французскими пожарными, видно, как кит плавно извивается на участке светло-зеленых вод Сены между Парижем и нормандским городом Руан, в десятках километров от моря.