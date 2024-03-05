Военнослужащий азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу, который ранее пересек условную азербайджано-армянскую границу вследствие того, что заблудился при неблагоприятных погодных условиях при перемещении между служебными позициями на территории Лачинского района, и был задержан армянской стороной, возвращен Азербайджану.

Как сообщает корреспондент Trend, самолет с азербайджанским военнослужащим на борту приземлился в эти минуты в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях. Армянская сторона вскоре распространила заявление, в котором сообщила о задержании азербайджанского солдата, пересекшего условную границу.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Руслана Панахова по обвинению в «попытке диверсии», «незаконном хранении оружия и боеприпасов», а также «покушении на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости». Позже Ереван сообщил, что по достигнутому соглашению между Арменией и Азербайджаном военнослужащий Руслан Панахов будет в скором времени передан Азербайджану.

«Мое здоровье в норме, чувствую себя хорошо. Очень счастлив вернуться на родину». Об этом сообщил журналистам в аэропорту военнослужащий Руслан Панахов.

Он выразил благодарность Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву: «Я знал, что он вызволит меня из плена».