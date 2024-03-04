Власти Армении приняли решение вернуть заблудившегося азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова на родину. Об этом сообщили в Службе нацбезопасности (СНБ) Армении.

«В знак доброй воли и во исполнение соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне, о том, что военнослужащие обеих сторон, заблудившиеся и оказавшиеся на противоположной стороне, должны быть возвращены в кратчайшие сроки, Армения решила передать Руслана Панахова азербайджанской стороне», — говорится в заявлении пресс-службы СНБ.

Напомним, что утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях.

Армянская сторона вскоре распространила заявление, в котором сообщила о задержании азербайджанского солдата, пересекшего условную границу.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Руслана Панахова по обвинению в «попытке диверсии», «незаконном хранении оружия и боеприпасов», а также «покушении на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости».

Позже следственный комитет Армении сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Руслана Панахова.

Армянская сторона также признает, что арестованный ранее по сфабрикованным обвинениям азербайджанский военнослужащий заблудился. Отмечается, что получены «фактические данные» о том, что Панахов заблудился и оказался вблизи армянских позиций.