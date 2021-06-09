Новый этап снятия ограничений вступает в силу во Франции: время начала комендантского часа смещается с 21.00 на 23.00, рестораны и кафе вновь принимают клиентов не только на террасах, но и в залах, прошедшие вакцинацию туристы из ЕС и еще ряда стран смогут въехать на французскую территорию без обязательного теста на СOVID-19.