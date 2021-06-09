Новый этап снятия ограничений вступает в силу во Франции: время начала комендантского часа смещается с 21.00 на 23.00, рестораны и кафе вновь принимают клиентов не только на террасах, но и в залах, прошедшие вакцинацию туристы из ЕС и еще ряда стран смогут въехать на французскую территорию без обязательного теста на СOVID-19.
«С 9 июня поток туристов между Францией и зарубежными странами будет вновь открыт в соответствии с правилами, которые варьируются в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах и вакцинации путешественников», – говорится в заявлении французского правительства.
Все государства были разделены французскими властями на три зоны: «зеленая» (нет активного распространения COVID-19 и вызывающих беспокойство новых штаммов), «оранжевая» (эпидемия находится под контролем) и «красная» (активная циркуляция коронавируса, новые штаммы).(РИА Новости)