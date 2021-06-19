Легкомоторный туристический самолет упал в департаменте Савойя на востоке Франции и взорвался, в результате чего два человека, находившиеся на борту, погибли. Как передает  РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

По данным префектуры Савойи, самолет рухнул в горах массива Бож (Bauges) на высоте примерно 1,1 тысячи метров. О крушении экстренные службы оповестил очевидец.

На место крушения отправились следователи жандармерии по вопросам авиатранспорта, они должны установить обстоятельства произошедшего. Префект департамента Паскаль Боло выразил свои соболезнования семьям погибших.

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