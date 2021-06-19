Операция по разгону незаконной вечеринки, которая продолжается с пятницы, началась после 17.00 в субботу. В ходе разгона правоохранители применили слезоточивый газ, а в полицейских бросали пиротехнику, коктейли Молотова и тяжелые шары для игры в петанк. Во время столкновений, которые длились более семи часов, пять жандармов пострадали, а один из участников мероприятия потерял руку.

Префектура Бретани и Иль и Вилен призывала участников вечеринки спокойно покинуть ее, а других жителей — избегать посещения данного района.