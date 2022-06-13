Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил в понедельник о планах поставки в Литву самоходных артиллерийских установок Caesar калибром 155-мм.

«Я встречусь с моим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который посетит салон вооружений Eurosatory 2022, — написал Лекорню в своем Twitter. — Будет подписано письмо о намерениях, касающееся приобретения Литвой артиллерийских систем Caesar.

Он подчеркнул, что эта договоренность свидетельствует о наличии прочных связей между Францией и Литвой в вопросах обороны.

Eurosatory является крупнейшей в Европе выставкой вооружений и военной техники сухопутных войск, которая проводится с 1967 года. Нынешний салон проходит в Париже с 13 по 17 июня. На выставке, площадью более 81 тыс. кв. м представлена продукция производителей из более чем 60 стран. В программе салона участвует 1,8 тыс. специалистов в области вооружений.