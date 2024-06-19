Армения закупила у Франции 36 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Как передает Sputnik-Армения, об этом сообщил замдиректора французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон в соцсети «X».

Он отметил, что французская сторона «должна поставить их в течение последующих 15 месяцев».

О том, что Ереван и Париж подписали контракт о поставке самоходных гаубиц CAESAR, ранее сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

САУ Caesar – это 155-мм гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что перевооружение Францией, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, и поддержка армянским руководством политики реваншизма — проявление политической безответственности, открывающей путь к новой войне.