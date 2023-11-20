Индийский производитель артиллерийских систем Bharat Forge подтвердил, что недавно продемонстрированные ею бронированные самоходные гаубицы MArG 155 предназначены для Армении.

Как передает # со ссылкой на «Арменпресс», об этом сообщает индийский портал IDRW (Indian Defense Research Wing).

«Сделка с Арменией основана на стратегическом сотрудничестве между двумя странами, в результате которого Индия стала ключевым поставщиком оборонительного вооружения для Армении. В 2020 году Армения закупила у Индии 4 единицы мобильных радаров «Свати», а в сентябре 2022 года был подписан контракт на сумму 245 млн долларов на закупку систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракет и различных видов боеприпасов», — пишет газета.

MArG оснащен 155-мм пушкой 39 калибра и четырехколесной тягой.