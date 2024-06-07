Французско-германский производитель вооружений KNDS, выпускающий, в том числе, 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar, создаст в Украине свой филиал, сообщает BFMTV. Представителями KNDS и украинского «Энергомехкомлекта» уже подписали соответствующее соглашение в присутствии президента Владимира Зеленского.

Согласно документу, в Украине будет создан центр технического обслуживания Caesar, начато производство 155-мм боеприпасов, используемых Caesar, и комплектующих для орудий. Также филиал KNDS будет заниматься обучением украинского персонала.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил сформировать коалицию из европейских стран, готовых послать в Украину своих инструкторов. Этот вопрос может быть решен в течение «несколько недель или даже дней», писала 30 мая газета Le Monde со ссылкой на источники.

В феврале Макрон начал дискуссию об отправке западных войск в Украину. Впоследствии он заявил, что такой сценарий может быть задействован, если российская армия прорвет линию фронта и попытается захватить Киев или Одессу. Макрон отмечал, что в случае «победы» в Украине президент РФ Владимир Путин может продолжить кампанию и вторгнуться в другие европейские страны.

В начале июня, однако, французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Париж не собирается отправлять военных в Украину для участия в боевых действиях. В то же время он не исключил обучения украинских солдат и офицеров французскими инструкторами на территории Украины в будущем.

Макрон тем временем говорит, что Париж передаст Киеву боевые самолеты Mirage 2000-5 и запустит программу подготовки украинских пилотов для обучения управлению истребителями. Подготовка начнется уже этим летом и займет «пять–шесть месяцев», а передача самолетов произойдет ближе «к концу года», отмечает президент.

В Елисейском дворце, в свою очередь, сообщают, что Париж создаст агентство по развитию Украины, на реализацию программ которого будет выделено 450 млн евро. Также Франция откроет фонд развития украинской критической инфраструктуры, в который направит еще 200 млн евро. (moscowtimes.ru)