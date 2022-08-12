Одним из участников проведенного в Шуше III Летнего лагеря диаспорской молодежи был россиянин Мансур Джамал, сообщает #.

Oн – внук известного богослова, ученого-исламиста, востоковеда и философа Гейдара Джамала и сын журналиста-режиссера Орхана Джамала. Отец и сын Джамалы, являющиеся уроженцами Шуши, стали известны благодаря постоянной защите справедливой позиции Азербайджана на российском информационном пространстве.

Maнсур Джамал дал интервью программе “Родина не далеко” Diaspor TV, в котором поделился воспоминаниями о деде, а также радостью от того, что впервые находится в родном краю – Шуше.

Член Союза художников Азербайджана, художник Зохраб Дадашев, приглашенный на встречу с диаспорской молодежью в Летнем лагере, написал в этот момент цветными красками портрет нашего молодого соотечественника и подарил ему эту работу.

С интервью Maнсура Джамала можно ознакомиться на следующем линке:

https://www.youtube.com/watch?v=cnqvu7nNoBc

Отметим, что III Летний лагерь диаспорской молодежи, организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева, был проведен со 2 по 8 августа 2022 года. Партнеры лагеря — Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонд молодежи, Государственное агентство по туризму и Управление государственного заповедника города Шуша.

В этом грандиозном проекте приняли участие 115 человек, представляющих 50 стран. Сюда входили как азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, так и представители народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану. Реализация проекта после блестящей победы нашего народа в Карабахе и V Съезда азербайджанцев мира (съезда Победы) представляет особое значение.

На V Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся 22-23 апреля 2022 года в Шуше, Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев призвал азербайджанцев, проживающих за рубежом, никогда не прерывать связей с исторической Родиной, периодически приезжать в Азербайджан, не забывать родного языка, изучать историю и культуру Азербайджана, вместе с диаспорами дружественных народов пропагандировать азербайджанские реалии. B этом контексте, летние лагеря диаспорской молодежи можно расценить и как реализацию рекомендаций Президента Азербайджана.

Напомним, что I Летний лагерь диаспорской молодежи был проведен под лозунгом “100-летие Республики” в Шеки, а II Летний лагерь “Насими-650” — в 2019 году в Шамахе.