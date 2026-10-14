Google Chrome сохраняет лидерство по популярности в Азербайджане.

По подсчетам агентства # на основе данных Центра статистики Global Stats, доля Google Chrome на рынке составила 78,33 процента в сентябре, снизившись на 2,15 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Отмечается, что за этот период доля интернет-браузера Safari на рынке Азербайджана составила 8,49 процента (увеличилась на 1,04 процентного пункта).

Данные Global Stats показывают, что следующую строчку в списке занял интернет-браузер Firefox. По данным Центра, доля этого интернет-браузера на рынке Азербайджана выросла на 0,65 процентного пункта и составила 5,47 процента.

Согласно информации Центра статистики Global Stats, за этот период доля интернет-браузера Samsung выросла на 0,25 процентного пункта, до 3,92 процента, а доля Edge увеличилась на 0,18 процентного пункта, до 2,09 процента.

Подчеркивается, что доля рынка интернет-браузера Opera за отчетный период увеличилась на 0,03 процентного пункта и составила 1,07 процента. По подсчетам агентства, в сентябре этого года доля интернет-браузера Yandex Browser по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,02, составив 0,39 процента.

Отметим, что, как говорится в информации, опубликованной на сайте Google Chrome, 6 октября Google выпустил Chrome 155 для Android — версия 155.0.8059.39. Обновление постепенно становится доступным в Google Play. Google указывает, что обновление включает в себя улучшение стабильности и производительности. Отмечается, что для компьютеров стабильный канал Chrome 6 октября также обновился до:

Windows и Mac: 155.0.8059.39/.40

Linux: 155.0.8059.39