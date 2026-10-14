Шесть новых истребителей F-16, построенных в США для Тайваня, могут прибыть на остров до конца октября. Об этом заявил глава оборонного ведомства острова Гу Лисюн (Веллингтон Гу).

«Шесть из 66 новых истребителей F-16V Block 70, закупленных Тайванем у США, прошли заводскую приемку и сошли с конвейера», — приводит его слова газета Taipei Times. Гу Лисюн выразил надежду «на новые поставки до конца текущего месяца». До этого два истребителя прибыли на Тайвань 2 октября.

Тайвань приобрел 66 самолетов F-16 Block 70 (также известных как F-16V) у США в рамках пакета поставок оружия Тайбэю, одобренного Вашингтоном в 2019 году во время первого президентского срока Трампа. Ожидалось, что остров получит первую партию самолетов в 2023 году, однако по некоторым причинам, в том числе из-за пандемии COVID-19, передача истребителей в ожидаемые сроки не состоялась. В 2025 году Тайбэй рассчитывал, что получит все заказанные самолеты к концу 2026 года, но сейчас предполагается, что все заказанные самолеты не поступят и в этот срок. Тайвань не раз высказывал озабоченность по поводу задержки поставок американской авиатехники.

Как ранее сообщила Taipei Times, новые машины пополнят авиапарк ВВС острова из 139 истребителей предыдущей модификации F-16V Block 20. Планируется, что самолеты будут прибывать из США на остров группами самостоятельно с дозаправкой в воздухе от самолетов-заправщиков ВВС США.