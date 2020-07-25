Влияние карантина на кредитные договоры – почему форс-мажор вам не поможет?

Карантинные меры оказывают существенное влияние на функционирование бизнеса в различных отраслях экономики. Граждане теряют работу и доходы. В сложившейся ситуации многие не могут выполнять свои обязательства по банковским и прочим договорам. Можно ли использовать пандемию как основание для устранения ответственности за просрочку, отказ от исполнения договора или изменение его условий?

О том, что такое форс-мажор и поможет ли этот правовой институт отстоять интересы граждан и бизнеса в судах, # узнало о банковского юриста Акрама Гасанова.

— Форс-мажор ни в коем случае не означает, что у человека нет денег. В случае с банковским кредитом это может значить, заемщик не может в силу не зависящих от него обстоятельств непреодолимой силы исполнить договор. Но это, конечно же, вовсе не значит, что в силу упомянутых обстоятельств он может быть необоснованно обогащен. Объясню на примере. Скажем, у заемщика наступил срок платежа по кредиту, но из-за карантина доехать до банка невозможно. В нашем случае людям разрешалось, как минимум, на два часа выходить из дома в том числе для оплаты кредита. Но даже если предположить, что человек не способен физически оплатить долг, правовым последствием действия форс-мажора он не впадает в просрочку, а как только это обстоятельство закончится, следует исполнить свое обязательство.

Либо, например, по договору предприниматель должен изготовить товар и доставить его в Гянджу или выполнить там какую-то работу. Из-за карантина он не может этого сделать. Договор с контрагентом нарушен. Если заказчик не заплатил деньги, вопрос исчерпан. Но если за работу ему заплачено, был аванс, естественно, следует деньги вернуть. Суть форс-мажора в том, что за нарушение договора не будут применяться санкции, пени, штрафы. В договоре написано, что за каждый день просрочки следует штраф, даже если этого нет в договоре, штраф есть в законе. В данном случае санкции применить нельзя, поскольку сторона договора не по своей вине не выполнила обязательство. Но при этом гражданин не может быть необоснованно обогащенным, и если он взял деньги, должен их вернуть. Если заемщик взял в банке деньги, он должен их вернуть. Падение доходов из-за коронавируса не причина, поскольку доходы могли упасть и по любой другой причине.

— Пандемия вызвала волну банкротств во всем мире. Как решается этот вопрос в Азербайджане?

— Все дело в том, что в нашей стране фактически нет института банкротства. А ведь в нормальной практике, нормальной экономической и правовой среде не имеет значения, по какой причине физическое или юридическое лицо не может исполнить свои финансовые обязательства. В этом случае признается его банкротство в судебном порядке. Часть долга погашается за счет имущества, если таковое имеется, остальное списывают. В Азербайджане институт банкротства не работает, но это ни в коем случае не означает, что если изменились обстоятельства из-за карантина, то можно не платить по долгам. Тем более, если у банковского должника есть заложенное имущество. Даже если нет залога, заемщик отвечает своим имуществом по долгу.

Проблема многих физических и юридических лиц в том, что они банкроты. У них нет денег, а потому необходимо объявить банкротство. Но у нас этот институт не работает. Действует варварская система. Говорю это со всей ответственностью. Исторически все страны проходили этот этап – в древние времена человек отвечал по своим долгам жизнью, телом, свободой. Так было на Западе, на Востоке, в Древнем Риме, Греции, Африке – везде. Если человек не мог платить, кредитор мог отрубить ему часть тела и даже убить. В средние века в Европе людей уже не обращали в рабство за долги. Обычно в рабство попадали со всей своей семьей, именно так возникло крепостное право в России. Но в средние века и частично в новое время должник больше не попадал в рабство, но должен был отработать свой долг. Потом появляются долговые тюрьмы – должника нельзя убить и превратить в раба, но государство за долг лишало свободы. О том, как это работало в Англии, говорится в одном из популярнейших романов Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд».

Со второй половины 19 века Европа, Америка, а потом и весь мир отказались от долговых тюрем — человек отвечает за долг имуществом. Есть имущество – платит, а на нет и суда нет. В исламском мире этот принцип применяется с момента появления ислама. Это уникальный случай. Кстати, это одна из причин моего удивления перед этой религией. В исламе начиная с 7 века если человек не может платить, он свободен. Если обманывает – ответит перед Богом. В исламском мире не было долговых тюрем, за долги не обращали в рабство. Мы сейчас поступаем не как мусульмане или европейцы – ведем себя как варвары в этом вопросе.

— В чем специфика существенного изменения обстоятельств и применим ли этот институт в нашем случае?

— Существенное изменение обстоятельств касается тех, кто в принципе платежеспособен, но сейчас возникли проблемы. Скажем, гражданин взял кредит в банке, у него есть имущество, даже залог, но резко упали доходы. В результате он не может платить каждый месяц по банковскому долгу, как делал это раньше. По закону банк может подать в суд, обратить взыскание на имущество. В этом случае можно воспользоваться институтом существенного изменения обстоятельств. Ст. 422 Гражданского кодекса. Существенное изменение обстоятельств означает, что после заключения договора обстоятельства настолько изменились, что знай это заранее, гражданин не оформил бы кредит. Пандемия и карантин подходят под этот институт.

Кстати, у меня есть клиенты, испытывающие такие затруднения. Скажем, владелец одного из столичных отелей взял в банке долларовый кредит в прошлом году на ремонт отеля, ждал в этом году международных мероприятий, номера были забронированы. Из-за пандемии никто не приехал. Естественно, отель заложен в банке и стоит дороже кредита. Бизнесмен взял в кредит один миллион долларов, а отель стоит несколько миллионов. Вернуть кредит нет денег, поскольку нет доходов от бизнеса. Формально банк прав, он подал в суд на взыскание залогового имущества. В этом случае клиенту следует ссылаться не на форс-мажор, а на существенное изменение обстоятельств. Согласно Гражданскому кодексу, он может обратиться в банк, чтобы изменить условия договора – продлить кредит, договориться о долговых каникулах, понизить ставку, продлить срок, уменьшить ежемесячные платежи. Если банк не согласен, заемщик вправе обратиться в суд.

Резюмируя, у граждан и бизнеса, не имеющих возможности выполнить свои финансовые обязательства, есть два пути. Если имущества не хватает для погашения долга — заемщик банкрот. Формально с ним ничего сделать за это не могут. Однако в нашей стране людей за неуплату даже в тюрьму сажают, как это было в древние времена. Но если имущество у должника есть, но нет денег, можно сослаться на существенное изменение обстоятельств.

— Насколько реально в нашей ситуации доказать существенное изменение обстоятельств. Рекомендуете ли Вы простым гражданам, которые взяли кредиты, идти на судебные разбирательства?

— Считаю, что это вполне реально. Рекомендую бизнесу и гражданам: если у вас имущество есть, но нет доходов, и вы хотите изменить условия договора или продлить его, обязательно потребуйте применения статьи 422 Гражданского кодекса о существенном изменении обстоятельств. Поскольку это классический случай. Сказать, что пандемии и карантина не было, нельзя. Самое главное, пандемия – не эпидемия, она охватила весь мир. Это значит, что институт существенного изменения обстоятельств будет применяться во всем мире. Я рекомендую своим коллегам внимательно отслеживать то, что будет происходить и, возможно, уже происходит в других странах. Этот институт взят из мирового опыта, и сейчас его будут, скорее всего, применять в международной практике. Если раньше наши суды могли отказаться считать какой-то случай существенным изменением обстоятельств, в данном случае такое невозможно. Поэтому, считаю, что граждане должны решать этот вопрос в судебном порядке.