Швеция, Норвегия и Исландия заключили двусторонние договоры о безопасности с Украиной. Это произошло на саммите «Украина — Северная Европа» 31 мая в Стокгольме. Также страны объявили новые пакеты помощи Украине.

Швеция в 2024-2026 годах выделит на помощь воюющей Украине 6,5 миллиарда евро. В пакет помощи войдут самолёты-разведчики ASC 890 — «летающие радары». В перспективе Украина может получить также истребители JAS 39 Gripen. Кроме того, Украине будут поставлены бронетехника, боеприпасы, артиллерия и системы ПВО.

Исландия зафиксировала сумму ежегодной финансовой поддержки Украины на период 2024-2028 года — около 4 миллиардов исландских крон (примерно 29 миллионов долларов). Северная страна обязуется продолжать транспортировать в Украину военную помощь, выделенную союзниками по НАТО, оказывать ей экономическую и гуманитарную поддержку.

Норвегия закладывает на поддержку Украины в этом году около 1,2 миллиарда евро. Она готовится передать Украине истребители F-16, и будет помогать развивать воздушные силы Украины, а также передаст системы ПВО NASAMS и оборудование к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стокгольме с премьер-министрами Швеции Ульфом Кристерссоном, Исландии — Бьярни Бенедиктссоном и Норвегии — Йонасом Гар Стёре. Он поблагодарил страны за поддержку и подчеркнул, что только вместе они могут противостоять российской агрессии, которая угрожает всей Европе. Зеленский предупредил, что Кремль намерен расширять войну: в частности, готовится сорвать «саммит мира» в Швейцарии и готовит провокации в Балтийском регионе. (svoboda.org)